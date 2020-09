Jennifer Aniston e Brad Pitt voltaram a reunir-se depois de terem estado juntos pela última vez no passado mês de janeiro, nos Screen Actors Guild Awards.

Os atores levaram os fãs à loucura ao reunirem-se numa videochamada através da app Zoom porque, em conjunto com outros artistas, participaram na leitura do guião do filme 'Fast Times at Ridgemont High', de 1982, como já tinha sido anunciado.

Ao encenar uma das cenas do filme, Jennifer, de 51 anos, começou por dizer, de forma sedutora: "Olá Brad [Hamilton]. Tu sabes que eu sempre achei que eras fofo. És tão sexy. Podes vir aqui".

Os restantes atores que participaram nesta iniciativa, incluindo Julia Roberts, Matthew McConaughey, Shia LeBeouf, John Legend, Jimmy Kimmel, Ray Liotta, Morgan Freeman, Sean Penn, Dane Cook e Henry Golding, não conseguiram conter o riso após a interação e, claro, os fãs adoraram.

Mesmo quando não estavam a atuar, Jennifer e Brad foram mais do que cordiais um com o outro. "Oi, Aniston", disse o ator antes da estrela de 'Friends' responder: "Oi, Pitt".

"Como estás?", perguntou o ator à amiga e ex-mulher. "Bem, querido. E tu, como estás?", respondeu Jennifer. "Estou bem", rematou Pitt.

Recorde-se que os atores estiveram casados durante cinco anos, o divórcio chegou em 2005.

Leia Também: Brad Pitt e Jennifer Aniston juntos em novo projeto solidário