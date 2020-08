No próximo dia 20 de agosto, o comediante Dane Cook vai apresentar o 'Feelin 'A-Live', um evento solidário onde várias estrelas de Hollywood vão participar numa leitura virtual do famoso filme 'Fast Times at Ridgemont High', de 1982, escrito por Cameron Crowe e dirigido por Amy Heckerling.

O objetivo é angariar fundos para a CORE, uma organização fundada por Sean Penn e Ann Lee (que tem-se dedicado nos últimos meses a ajudar na luta contra a pandemia), e para a REFORM Alliance (que se foca na aprovação de leis para reformar o sistema de justiça criminal e proteger a população confinada da disseminação da Covid-19).

Uma vez que o 'Fast Times at Ridgemont High' comemora agora o 38.º aniversário, este será 'homenageado' com a leitura, não ensaiada, de uma lista de celebridades como Jennifer Aniston, Brad Pitt, Jimmy Kimmel, Julia Roberts, Matthew McConaughey, Morgan Freeman, Henry Golding, Shia LaBeouf e Sean Penn. O evento vai ser transmitido em direto na página de Facebook da CORE e no Tik Tok.

