"A TVI tem memória", foi com esta frase que Cristina Ferreira deu início ao momento em que no 'Dia de Cristina' desta quarta-feira lembrou um dos programas de maior sucesso da TVI: 'Uma Canção Para Ti'.

Em estúdio, a apresentadora recebeu três dos participantes do formato que conseguiram vingar no mundo da música. Bárbara Bandeira, David Gomes e Miguel Guerreiro cantaram juntos e lembraram a participação de todos no formato.

Bárbara tem aos 19 anos uma carreira de grande sucesso, David Gomes dá cartas no teatro e na música e a voz Miguel Guerreiro é um verdadeiro fenómeno no Japão.

Ainda no 'Dia de Cristina', os três cantores estiveram no papel de jurados de um pequeno concurso de canto com quatro jovens que, tal como eles, têm o sonho de ser artistas.

