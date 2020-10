Depois de um conjunto em tons de cor-de-rosa para começar a primeira parte do 'Dia de Cristina' desta quarta-feira, Cristina Ferreira decidiu apostar num look marcado pela originalidade para a sua tarde.

A apresentadora surgiu em modo "mestre de cerimónias" no segundo look do dia. Cristina combinou umas calças pretas com brilhantes com uma camisa branca e um laçarote preto.

Desta forma, a estrela da TVI provou que camisa e laço podem também ser usados por mulheres.

Veja abaixo o look completo:

Leia Também: Cristina Ferreira volta a apostar nos brilhos. Eis o primeiro look do dia