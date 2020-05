Ainda se lembra das irmãs gémeas que agitaram a terceira edição do programa 'Casa dos Segredos', da TVI? Oito anos depois mostramos-lhe como estão agora Mara e Petra Spínola.

Muito ativas nas suas redes sociais, as antigas concorrentes do famoso reality show dividem com os seguidores as fotografias que marcam as viagens e férias que fazem em comum. Pelas imagens é possível notar que as duas mantêm a grande proximidade que sempre as caracterizou.

Quanto a namorados, Mara e Preta mostram-se discretas neste campo e não existem nas suas contas de Instagram publicações que nos indiquem se estão ou não apaixonadas.

Curioso para saber como estão as gémeas mais famosas da 'Casa dos Segredos'? Veja a galeria.

