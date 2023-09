Kate Middleton não passou despercebida num compromisso público que cumpriu esta terça-feira, 12 de setembro, no âmbito de uma visita a uma prisão em Sutton, Londres.

A princesa de Gales destacou-se pelo seu visual renovado, mas não só. Outro pormenor que chamou a atenção foi o facto da sua mão surgir com pensos, indicando assim de que esta se terá magoado.

Mas afinal, o que aconteceu?

Conforme revelou um representante da casa real britânica, Catherine sofreu "uma pequena lesão, nada grave" durante uma brincadeira com os filhos, os príncipes George, Charlotte e Louis. A nora do rei Carlos III estaria num trampolim com as crianças quando se magoou.



© Getty Images

Contudo, é referido que esta deverá estar totalmente recuperada numa questão de dias.

