Chegou ao fim a primeira edição de 'A Máscara', apresentador por João Manzarra, que decidiu partilhar uma pequena reflexão sobre esta experiência. Momentos antes do último programa começar, o rosto do formato começou por escrever na sua página do Instagram: "O programa mais surreal que já apresentei chega hoje ao fim".

"E que alegria foi ter-vos desse lado! Foram semanas de enorme diversão com todos os incríveis mascarados não identificados e com o painel de investigadores mais fofo e palerma de sempre. Fantástica produção da Fremantle, incrível trabalho dos bailarinos e guarda roupa de fazer o Goucha enviar mensagem", acrescentou, aproveitando o momento para deixar alguns agradecimentos especiais.

"Obrigado SIC por continuarem a apostar neste menino. Um agradecimento especial por deixarem o Maravilha estar sempre comigo no estúdio e a alegria que isso me dá. Foi igualmente um privilégio ter o génio e amizade do Luís F. de Sousa sempre por perto. Depois de referir toda esta gente baril termino com uma foto minha sozinho e bonito que uma pessoa também precisa de descanso. Até já", concluiu.

Pouco tempo depois, voltou à mesma rede social para partilhar uma nova imagem e disse: "Afinal prefiro despedir-me do programa com esta foto.Já a espreitar para o próximo desafio".

