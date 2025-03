"O meu coração transborda de alegria por poder partilhar convosco esta experiência inesquecível no programa 'A Máscara'! Foi, sem dúvida, das melhores vivências da minha vida." Foram estas as primeiras palavras de Micaela após a vitória no formato da SIC.

A artista era quem se escondia por trás da Maçaroca, que a levou a vencer a quinta temporada do programa.

"Um enorme obrigada a toda a equipa maravilhosa da Fermentel e ao meu querido Paulo, cujo talento e direção tornaram tudo mais fácil no estúdio. A tua mestria fez toda a diferença! Meu querido Manzarra, foste incrível! O carinho que a maçaroca recebeu da tua parte encheu-me o coração. És lindo", escreveu depois numa publicação que fez nas redes sociais.

"Aos espetaculares investigadores, deixo a minha admiração e carinho. Foram semanas de muito trabalho, sempre com o objetivo de melhorar a cada programa, surpreender-vos e levar a ilusão ainda mais longe. Serei eternamente grata pela oportunidade de poder fazer um dueto com o maravilhoso Nininho Vaz Maia, que bênção, e com o meu querido Ricardo Pereira", destacou ainda.

"Já tenho saudades de todos vocês e, acima de tudo, da minha querida Maçaroca", rematou.

Recorde-se que em terceiro lugar ficou Bruno de Carvalho, que estava escondido no disfarce do Elefante. Já em segundo lugar ficou Júlia Palha com a máscara do Rato.

