Micaela esteve no programa 'Passadeira Vermelha' do passado 4 de março e, numa conversa onde era comentada uma entrevista de Débora Monteiro, na qual esta falava sobre o peso da imagem, a artista deu a sua opinião.

"Exigem muito mais de uma mulher do que exigem de um homem", começou por dizer a cantora.

Falando da sua profissão, Micaela afirmou ainda: "Quando eu comecei a minha carreira há 35 anos, estive seis anos numa editora e tive de me reger ao nível de imagem. Eu chorei muito, houve muitos discos que saíram para a rua e com os quais eu não me identificava com aquela imagem, mas assinámos o contrato..."

"Quando eu comecei a mandar na minha agenda e na minha carreira, automaticamente mudei a minha performance para aquilo com que me sentia confortável enquanto mulher", revelou ainda.

"Quando subo para cima de um palco, não posso ir com a ideia de que tenho que conquistar um homem, nunca na vida. Eu tenho de conquistar a mulher, porque é ela que vai manter o companheiro ali, se ela se sentir ameaçada com o meu corpo exposto [...] a mulher vai pegar e vai-se embora e o marido vai atrás", acabou por confessar.

Veja aqui as palavras de Micaela.

