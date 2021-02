Susana Dias Ramos comentava a dislexia de Sandrina no 'Extra' de terça-feira, dia 9, quando acabou por confessar que também ela sofre com este problema.

"Infelizmente eu sofro do mesmo mal e passei muito mal na primária. Muito mal, mesmo", começa por contar.

A psicóloga explica que na escola foi difícil perceberem a origem do problema e que chegou até a ser agredida pelo seu professor da primária, que descreve como "um homem extremamente agressivo".

"Errei numa cópia na palavra desenho e ele mandou-se escrever em casa 500 vezes a palavra desenho. Eu escrevi 'derrenho' 500 vezes e ele deu-me um chapadão, que não tem outro nome, que fez com que eu caísse e batesse com o queixo na mesa e abrisse o queixo", conta, como forma de explicar as dificuldades que quem vive com dislexia tem de ultrapassar.

Reveja aqui as suas palavras.

