Sandrina Pratas foi notícia esta semana depois de confessar que "tinha ficado sem nada" e que "estava a passar dificuldades". Tal aconteceu depois de ter tomado a decisão de deixar de promover casas de apostas online. "Deixei tudo, tinha um contrato, não sei se conhecem as casas de apostas, estava a ganhar muito dinheiro, e eu sabia que estava a colocar as pessoas no vício e Deus não queria isto, porque Deus quer a salvação", realçou.

Esta quinta-feira, 28 de novembro, a antiga concorrente do 'Big Brother' fez um novo esclarecimento sobre o assunto, lamentando as notícias que diziam que "estava a passar fome", algo que garantiu não ser verdade.

"Muitas pessoas estão a julgar-me. Dei o meu testemunho na igreja e fui muito sincera", começou por afirmar num vídeo na sua página de Instagram.

"Eu não enganei ninguém, porque quem vai para os jogos [das casas de apostas que promovia] sabe o que faz. A única coisa que eu não queria era sentir-me mal a viciar as pessoas. Saber que estava a pôr pessoas em casas de apostas para vícios… a única coisa em que me quero viciar em Deus", realçou.

Entretanto garantiu: "Não ando a passar fome, eu trabalho. Tenho um trabalho muito honesto. E as necessidades que disse - expressei-me mal - são as necessidades que toda a gente tem para trabalhar. Temos carros, casa, comida para pagar".

"Sempre trabalhei na minha vida, não é agora que vou deixar de trabalhar. Sempre tive tudo o que quis, graças a Deus, com a minha luta e a minha família", acrescentou.

Afirmando que "está bem consigo própria", Sandrina diz não querer mostrar uma "vida de ilusão", ao contrário do que a maioria dos influenciadores digitais fazem. "Tenho uma vida simples. Sou uma pessoa normal, muito humana", completou.

