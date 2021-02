Pedro Fonseca foi o concorrente expulso da gala de 'Big Brother - Duplo Impacto' do último domingo, dia 7. A sua saída do jogo foi o tema central de uma entrevista aos jornalistas realizada horas depois, mas também a grande polémica que envolve Bruno Savate esteve em cima da mesa.

Pedro mudou a sua opinião em relação a Savate quando entrou no jogo e acabou até por ficar muito amigo do concorrente. E foi precisamente por esse motivo que quisemos saber o que tem Pedro a dizer sobre as acusações, de Helena Isabel Patrício e Teresa, que dão conta de que Savate estaria medicado para se manter calmo no jogo.

"Não vi nada disso", garante o ilusionista, que condena as antigas concorrentes que falaram sobre o tema: "Achei muito mal estarem a falar nisso, que o rapaz andava a tomar comprimidos para se acalmar. Não era nada disso que se passava", diz, alegando que Savate chegou a exaltar-se com Cláudio.

Pedro recorda que o amigo Savate lhe contou que teve muito recentemente, durante o primeiro confinamento relacionado com a Covid-19, uma depressão.

"Ele teve uma depressão e foi muito corajoso ao falar nisso", realça, explicando que Bruno ficou depressivo após a morte súbita de um dos seus gatos - animais que trata como filhos.

Quanto às supostas idas de Bruno ao confessionário para tomar a alegada medicação, Pedro esclarece: "Não vi nada disso, mas ele disse-me que estava a ser acompanhado ainda", diz, referindo que Savate lhe contou que teria iniciado um tratamento quando começou a sentir-se depressivo.

Ainda no que diz respeito à medicação dentro do reality show, o ilusionista lança a farpa: "Há lá muita gente que toma comprimidos para dormir".

