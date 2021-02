Pedro Fonseca foi no último domingo, dia 7, o concorrente expulso do 'Big Brother - Duplo Impacto'. Apesar de ter abandonado a casa com apenas 25% dos votos, contra 75% de Sónia, a favorita do público neste duelo, o ilusionista garante: "Não fico nada triste por ter saído".

Em entrevista à imprensa, Pedro falou sobre a sua participação no programa e diz não estar nada preocupado com a possibilidade de ter passado uma imagem negativa da sua pessoa.

"Não me belisca nada, eu sei quem sou", afirma, convicto.

Pedro teve saída polémica e desrespeitou o Big Brother

O concorrente de 'Duplo Impacto' nega as afirmações dos colegas, que acreditam que este estava convencido de que não ia ser expulso. "Estava era convencido que ia sair", garante, dando conta de que foi precisamente por isso que decidiu saltar para a piscina quando soube que tinha de abandonar o jogo.

Pedro desrespeitou as ordens que lhe foram dadas e decidiu tirar a roupa, saltando para a piscina apenas de cuecas.

"Esperava que eles continuassem a gala, tranquilos, e eu estava na piscina", diz, na tentativa de explicar a sua atitude. "Não estava à espera que ficassem tão preocupados".

"A minha ideia era que vissem que estava tranquilo e não estava preocupado se ia sair. Pensei que eles apontassem as câmaras para outro lado e depois mandassem alguns seguranças apanhar-me e filmavam", defende, assegurando que o seu objetivo era apenas divertir-se e mostrar que "estava mesmo tranquilo".

"Uma vez fui despedido do trabalho e também fiz isso, quis ficar", brinca, recordando uma situação do passado em que diz ter tomado a mesma atitude.

"Para mim, sair até foi um alívio", acrescenta, referindo que estava em sofrimento com a privação do sono, com problemas intestinais e com dores devido às suas contraturas.

O motivo da expulsão: "Disse coisas muito fortes"

"Os dois primeiros dias foram terríveis. Aquilo estava muito parado na casa", é desta forma que Pedro começa por descrever a sua experiência dentro de 'Duplo Impacto'.

Passados estes dias, o ilusionista descobriu em Bruno Savate um amigo pronto para a diversão. "Mudei de ideias em relação ao Savate. Entrei na brincadeira com ele e foi muito divertido", diz.

Pedro não tem dúvidas de que foi a última semana a ditar a sua saída do programa. "Foram os últimos três dias".

"Disse coisas muito fortes e as pessoas não gostaram disso. Interpretaram de uma maneira diferente, talvez pelo facto de a Noélia ser mulher. Mas acho que não devemos diferenciar mulher e homem", acrescenta.

Porém, Pedro teme que tenham sido também as queixas dos colegas em relação aos seus distúrbios intestinais outro dos motivos da expulsão: "A semana em que andei mal do estômago é que pode ter queimado a minha imagem", defende, dando conta de que ficou magoado pelo facto de os restantes concorrentes terem falado do assunto publicamente.

Ainda assim, garante: "Estava-me a lixar para o que as pessoas iam pensar. Só queria ser eu próprio e divertir as pessoas", volta a reforçar, pouco preocupado com as críticas.

Pedro foi abusador com as raparigas? "É tudo treta delas"

O concorrente de 'Duplo Impacto' voltou a ser acusado, tal como aconteceu no 'BB - Revolução', de ter atitudes abusadoras para com as mulheres da casa. Acusações que Pedro nega.

"É tudo treta delas", garante.

No caso específico de Sofia, este afirma: "Ela dava-me uma confiança enorme. Até pensava que ela simpatizava comigo, não na parte de namoro ou atração, mas como amigo".

"Como estamos ali fechados e não havia mais nenhuma miúda girinha que eu gostasse, comecei a falar mais com ela", foi apenas isto, diz.

Pedro reforça que Sofia não é o seu "estilo de rapariga" e garante que dentro da casa nunca ninguém o alertou para o facto de ter comportamentos abusadores com as mulheres.

"Nunca ninguém me avisou lá dentro sobre isso", assegura.

A relação conturbada (fora do jogo) com Pedro Soá

Pedro Fonseca afirmou ainda fora da casa que Pedro Soá, antigo concorrente de 'Duplo Impacto', não é uma pessoa de confiança. Afirmação que nos levou a procurar saber de onde se conhecem os dois concorrentes, que não chegaram a cruzar-se dentro do jogo.

"O Pedro trabalhou comigo quando eu tinha 20 anos. Na altura eu nem sabia, o pai dele tinha morrido e ele, se calhar, era uma pessoa mais revoltada... e por isso não se preocupava muito se as pessoas eram bem informadas ou não", começa por explicar, referindo-se à forma como alegadamente Pedro Soá contactava com os clientes.

Pedro reforça que não confiava no colega em termos profissionais e chega mesmo a dizer: "Aquilo revoltava-me e até me fez cair o cabelo na altura. Aquilo mexeu com o sistema nervoso e acho que o cabelo me caiu por causa disso".

"Não dava para sentir confiança nele, mas nunca me fez mal nenhum", continua, dando conta de que considera que Pedro Soá é agora "uma pessoa diferente".

"Acho que ele é boa pessoa", diz, explicando que até já voltou a falar com o empresário e que está tudo bem entre ambos.

Quanto ao futuro, Pedro diz não fazer ideia do que o espera a nível profissional, mas mostra-se aberto para convites relacionados com a televisão.

Sobre o 'Duplo Impacto' e a sua participação, não restam dúvidas de que "valeu a pena". "Diverti-me mais nesta semana do que nos outros três meses", termina.

Leia Também: Pedro foi expulso do 'Big Brother - Duplo Impacto'. Reação foi inédita