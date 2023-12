A dias do Natal, e depois de se ter tornado líder do PS, Pedro Nuno Santos esteve à conversa com Júlia Pinheiro.

Natural de São João da Madeira, onde nasceu e cresceu, o político contou como irá passar a quadra natalícia, que será vivida na sua terra.

Casado com Catarina Gamboa, explicou que vai "almoçar no dia 24 em Lisboa com a família da mulher". Depois seguem caminho até São João da Madeira.

"Eu adoro São João da Madeira, tenho mesmo um grande orgulho na minha terra. Gosto de ir a São João, estar na minha terra, ver alguns amigos. É para mim muito importante", destacou ainda.

No 'Júlia', recordou também a sua caminhada na política, que começou aos 14 anos, quando se tornou membro da Juventude Socialista.

"Tive a sorte de nascer numa família que estava bem, por isso fui sempre privilegiado nesse ponto de vista, mas estudei numa escola pública e confrontava-me com a diferença, e isso sempre me incomodou. Essa diferença existe, fazia parte da minha vida, e isso tinha impacto em mim", lembrou. "Não compreendia porque é que eu tinha uma vida boa e grande parte dos meus amigos não tinha. Desde miúdo que as profundas desigualdades com as quais convivia diariamente me fazia muita confusão", acrescentou.

