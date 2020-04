O drama à volta da discussão que terminou em agressões físicas entre Kim e Kourtney Kardashian continua. Referimo-nos a um dos momentos mais tensos da nova temporada do reality show 'Keeping Up With the Kardashians', onde Kourtney é acusada pela irmã de falta de ética no trabalho.

Entretanto, em novas imagens do programa reveladas desde então, Kourtney explica porque se cansou de fazer o reality com as irmãs.

"Acham que quero vir para este ambiente negativo todos os dias? Isto é uma tortura", confessou.

Na perspetiva de Kourtney, as irmãs comportam-se de maneira diferente quando estão à frente das câmaras.

