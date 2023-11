Depois de ter sido revelado que possivelmente os duques de Sussex não irão marcar presença no 75.º aniversário do rei Carlos III, que se celebra no próximo dia 14 de novembro na Clarence House, um porta-voz do casal explicou o motivo.

"Não houve nenhum contacto sobre um convite para o aniversário de Sua Majestade", afirmou, em entrevista ao Daily Mail, colocando assim um ponto final nas especulações que davam conta de que Harry e Meghan teriam declinado o convite do soberano britânico.

De recordar que o último grande evento da realeza britânica em que o duque de Sussex marcou presença foi na coroação do pai, no passado dia 6 de maio, na Abadia de Westminster, em Londres, um momento histórico no qual não esteve acompanhado pela mulher.

