Este mês, no dia 14, o rei Carlos III completa 75 anos de vida, celebração na qual o filho mais novo, o príncipe Harry, não deverá marcar presença.

Segundo o Daily Mail, os festejos de aniversário acontecerão na Clarence House, em Londres, onde o monarca vive com a mulher, a rainha Camilla.

"É um grande contraste em relação ao aniversário do rei de há cinco anos", nota a publicação.

"Na altura, o Harry e a Meghan optaram por adiar a sua lua de mel para irem à celebração dos 70 anos", acrescenta.

Vale notar que desde 2018 que aconteceram grandes mudanças no seio da 'Firma'.

Em 2020, os duques de Sussex decidiram seguir um caminho a solo e deixaram de fazer parte do núcleo senior da realeza britânica.

Entretanto tiveram dois filhos - os príncipes Archie e Lilibet - e lançaram uma polémica série documental na Netflix. A isto juntou-se ainda a biografia de Harry, 'Na Sombra'.

Com as várias acusações à realeza, a distância entre o casal e os membros foi aumentando. Por isso, não é de admirar que Harry não esteja presente no aniversário do pai, conforme realça uma fonte do The Daily Express.

"Ele não virá aqui [Reino Unido] para celebrar os 75 anos do pai em poucos dias - irá haver uma festa para o rei na Clarence House. Não há dúvida que veremos lá todos os membros da realeza a desfrutar da ocasião", notou o especialista Russell Myers, afirmando que os ânimos entre Harry e a família "ainda precisam de acalmar".

Leia Também: Meghan Markle usou vestido de (quase) sete mil euros em concerto