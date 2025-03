A promover o novo filme, 'Novocaine', Jack Quaid esteve no 'Drew Barrymore Show' e acabou por protagonizar um momento inusitado.

No próximo episódio do programa, que vai para o ar na segunda-feira, dia 17 de março, o ator, de 32 anos, acaba por depilar a perna.

A dada altura, a apresentadora do talk show, Drew Barrymore, pegou em cera e começou a passar na perna do convidado. "Não sou muito profissional. Provavelmente não é isto que queres ouvir neste momento", brincou Drew.

"Até agora, isto é relaxante", comentou o ator. "Vocês estão a rir como se soubessem exatamente como é que isto vai ser", acrescentou, dirigindo-se aos espetadores.

Depois, Drew Barrymore tentou distrair o artista enquanto colocava as bandas para arrancar a cera. E quando menos esperava, a apresentadora tirou com rapidez a primeira banda. Jack Quaid teve apenas alguns segundos para recuperar antes de lhe ser retirada a segunda tira. Veja este momento no vídeo abaixo.

