Drew Barrymore recebeu Pamela Anderson e Valerie Bertinelli no programa semanal que apresenta, onde o assunto debatido foram os padrões de beleza exagerados que são impostos pela indústria do entretenimento. Com o discurso da atriz de 'Marés Vivas', que deixou de usar maquilhagem, Drew sentiu-se inspirada e resolveu mexer no cabelo. Enquanto tirava as extensões, o público que assistia ao programa aplaudiu a atitude da apresentadora. A atriz confessou ainda que usa extensões devido a questões de saúde. "Mais um sintoma maravilhoso da perimenopausa, começas a perder cabelo." Veja o vídeo do momento.