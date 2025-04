Drew Barrymore recebeu colegas do elenco de 'Mid-Century Modern', entre eles Matthew Bomer, com quem protagonizou um momento divertido.

Ao recebê-los no seu talk show, no episódio do dia 4 de abril, Drew e Matt cumprimentaram-se com um beijo na boca, na brincadeira.

Depois do beijo, Drew Barrymore caiu no chão, fingindo um desmaio como reação ao momento. E o ator - que se casou com o marido Simon Halls em 2011 - ajudou-a a levantar-se.

Veja tudo no vídeo abaixo.

Siga o link

Leia Também: O momento em que o ator Jack Quaid depila a perna em programa televisivo