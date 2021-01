O amigo de quatro patas de Vanessa Martins e Marco Costa completa quatro anos esta segunda-feira, 25 de janeiro.

Uma data que foi destacada na página de Instagram de Vanessa Martins, mas não foi a única. Depois das palavras da ex-mulher, Marco Costa também assinalou este dia especial na mesma rede social.

"O meu filho patudo hoje faz quatro anos! Quatro anos de Sadik, quatro anos de Amor, quatro anos de um ser de 4kg que me enche o coração de alegria! O Sadik será sempre o meu primeiro filho! O amor que ele me dá sempre que me vê será sempre o mais verdadeiro e sincero! Um amor sem igual", começou por escrever na legenda de algumas imagens que destacam alguns dos melhores momentos vividos na companhia do amigo de quatro patas. Fotografias que pode ver na galeria.

Antes de terminar, o pasteleiro e ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' deixou ainda uma mensagem à 'ex': Parabéns também Vanessa Martins, que não podia ser melhor mãe, mesmo que separados tenho noção que não podia ter escolhido uma mãe melhor! O nosso filho é lindo".

Leia Também: Vanessa Martins assinala aniversário do "filho Sadik"