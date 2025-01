"O meu coração está com todos os afetados pelos devastadores incêndios florestais em Los Angeles". Foi com estas palavras que Jennifer Lopez começou a publicação que fez no Instagram, no fim de semana.

"Não consigo imaginar o quão traumáticas são estas situações, especialmente em crianças que perdem as suas casas e o seu local seguro", acrescentou a cantora, mostrando-se solidária com todas as vítimas dos incêndios.

"Em momentos como estes, os Boys and Girls Clubs de Los Angeles estão aqui para dar suporte, recursos e um espaço seguro para as crianças e famílias necessitadas", informou depois.

"O Boys and Girls Club of America foi onde encontrei muitas vezes consolo e refúgio na minha infância. É um lugar onde as crianças se podem sentir seguras, cuidadas, mesmo durante estes momentos mais difíceis", acrescentou. Veja a publicação na íntegra: