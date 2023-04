A emissão desta sexta-feira, dia 28 de abril, do programa 'What’s Up! TV', da SIC Mulher, foi dedicado à Disney e a este deslumbrante universo que todos nós conhecemos.

Por esse mesmo motivo, Carolina Patrocínio, a apresentadora do formato, surgiu com um look inspirado na princesa Jasmine, do filme 'Aladdin', que diz ser uma das suas personagens preferidas.

O visual foi composto por um top azul com brilhantes e umas calças largas do mesmo tecido. Uma tiara com diamantes completou o look.

Veja na galeria as fotografias desta escolha.

