Mel B deu nas vistas à chegada ao restaurante Sexy Fish, em Manchester, na companhia dos filhos, no sábado, como relata o Daily Mail.

A artista, de 49 anos, arrasou com a escolheu do look para a ocasião: um minivestido branco com umas botas de cano alto com estampado leopardo.

As imagens não tardaram a ser divulgadas pela imprensa internacional, mas também já chegaram às redes sociais.

