Rita Ora 'arrasou' em mais um evento. Desta vez, a artista reuniu-se com outras celebridades, como a atriz Anya Taylor-Joy, num encontrou em que se ouviu o novo álbum de Miley Cyrus, no Chateau Marmont, em Los Angeles, na terça-feira, dia 27 de maio.

Rita Ora, de 34 anos, foi vista a chegar ao evento com um vestido com padrão de cobra e umas botas de cano alto, tendo completado o look com um casaco de veludo.

A peça tinha um decote que deixou os seios em evidência, como mostram as imagens divulgadas pelo Daily Mail, e que estão também a circular nas redes sociais.