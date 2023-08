Como a família já tinha anunciado, este domingo é dia de (grande) festa na ilha da Madeira. Katia Aveio decidiu batizar a filha, Valentina, no dia em que a menina completou quatro anos.

Entretanto, o hairstyle e amigo da família publicou no Instagram algumas imagens deste dia especial e mostrou o look que Elma Aveiro e Dolores Aveiro escolheram usar.

Enquanto Elma optou por um conjunto cor de laranja, Dolores deslumbrou com um visual verde. Veja nas imagens da galeria.

E mesmo em dia de festa, Dolores Aveiro não se esqueceu do clube do coração. "Boa sorte para o Sporting, beijinhos", disse junto de uma fotografia captada durante o batizado e onde surge ao lado do companheiro, José Andrade.

