O ex-marido de Naya Rivera, Ryan Dorsey, e a irmã da atriz, Nickayla, continuam de luto após a morte repentina da estrela da série 'Glee', em julho, mas estão a fazer de tudo para serem fortes pelo pequeno Josey.

O menino, de cinco anos, é fruto do casamento de Naya com Ryan e vive atualmente com o pai e a tia. Uma decisão que tem vindo a ser destacada na imprensa internacional e que já levou a irmã da atriz a falar sobre o assunto.

Leia Também: Irmã de Naya Rivera defende decisão de viver com pai do sobrinho

Agora foi a vez de uma fonte destacar a razão que levou Nickayla a viver com o sobrinho e o pai do mesmo.

"O Ryan é o um ótimo pai, mas o Josey também precisa de uma figura materna na sua vida", começou por explicar uma fonte próxima da família à revista People. "A Nickayla ama muito [o Josey] e é incrível com ele", acrescentou, referindo que Ryan sabe como é importante a presença de Nickayla na vida do filho.

Embora a fonte destaque que Ryan se tem "esforçado muito", o apoio da irmã de Naya acabou por lhe dar algum alívio e conforto. "Ajuda-o a não estar sozinho com o Josey. Ele está muito grato", disse ainda.

Leia Também: Filho de Naya Rivera faz anos. O primeiro aniversário sem a mãe