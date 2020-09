A irmã de Naya Rivera saiu em defesa do ex-marido desta, Ryan Dorsey, com quem está a viver há pouco tempo, juntamente com o sobrinho.

"No momento mais negro da minha vida, a única coisa que importa são os meus amigos e família", disse Nickayla, de 25 anos, na sua consta de Instagram.

Por causa disto, Nickayla garantiu não estar incomodada com o que os outros pensam acerca desta decisão.

"Não estou preocupada com a forma como as coisas podem parecer porque ninguém vê o momento angustiante por que estamos a passar. Aprendi que o que importa é mostrar compaixão, não julgar os outros e nunca tomar nada na vida como garantido. Espero que todos vocês consigam fazer o mesmo", completou.

Recorde-se que Rivera morreu no passado dia 8 de julho na sequência de um afogamento no Lago Piru.

