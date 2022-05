As tensões entre Nuno Homem de Sá e Catarina Siqueira começaram logo com o arrancar da nova edição do 'Big Brother - Desafio Final' e na cadeira quente desta quarta-feira o ator deixou claro o que pensa sobre a prestação da atriz no jogo.

"O estilo de jogo da Catarina é simples: é estar em todo o lado, intrometer-se em tudo, arranjar maneira de participar seja lá no que for, o jogo da Catarina é um jogo de pura manipulação", afirmou.

E não ficou por aqui: "E ela é muitíssimo convincente. Só que eu vejo o jogo dela e é por isso que nós não batemos bem, porque ela sabe que comigo essa manipulação nunca vai acontecer. Tenho a minha independência e não vou em jogatanas de terceiros com sorrisos bonitos e olhinhos fofos".

"Quem é que vai? Toda a gente com quem ela se cruzou dentro da casa. [...] Ela veio para matar em relação à minha pessoa", atirou ainda.

Catarina Siqueira, vale notar, assume a liderança da casa até à gala de domingo.

