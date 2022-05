Foram decididos na noite desta quarta-feira, dia 18, os novos nomeados e o líder da semana numa emissão especial conduzida por Cristina Ferreira.

Catarina Siqueira conquistou a liderança e a imunidade nas nomeações ao encontrar um carrinho com o número 4, algures escondido pela casa.

As nomeações decorreram de forma individual, no confessionário, e deixaram Gonçalo Quinaz, Pedro Guedes, Nuno Homem de Sá e António Bravo em risco de sair no próximo domingo.

