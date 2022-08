"Hoje ficaremos sem o 'Beijo do Gordo'". Foi com estas palavras que Ana Hickmann começou a recente publicação que fez na sua página de Instagram e onde presta um tributo a Jô Soares.

O comediante morreu aos 84 anos e foram muitos os que já reagiram à sua partida.

"Muito triste acordar com esta notícia. O Jô Soares era daquelas pessoas que para mim seriam eternas aqui na terra. Um génio: apresentador, diretor de teatro, escritor, pensador, ator, humorista, divertido e direto", destacou Ana Hickmann, recordando de seguida que "uma das suas primeiras entrevistas de vida" foi com o comediante.

"A sua história e genialidade ficaram para sempre marcados não só na televisão e no teatro brasileiro, mas na vida de muitos brasileiros", acrescentou, deixando por fim uma mensagem à família e amigos de Jô Soares.

