Ruben Rua foi a última figura pública a participar na rubrica 'Cala-te Boca' da rádio MegaHits. Neste contexto, o apresentador foi confrontado com diversas perguntas difíceis relacionadas com a televisão e, como seria de esperar, com Cristina Ferreira.

"Ordena de melhor para pior apresentador: Cristina Ferreira, Rita Pereira, Manuel Luís Goucha e Fátima Lopes", começaram por pedir os radialistas.

"Cristina, Manuel, Fátima e Rita", respondeu rapidamente.

Entretanto, explicou: "A Cristina é para mim a minha referência televisiva. O Manuel é o melhor apresentador masculino que a nossa televisão tem, a Fátima é igualmente uma das grandes com uma carreira de 25 anos, tive a sorte de ter trabalhado com ela. A Rita sendo uma atriz, está aqui num espaço de dinossauros".

De seguida, Ruben foi questionado se acreditava que hoje teria um programa de televisão se Cristina Ferreira não tivesse ido para a TVI.

"Eu assinei com a TVI, ela não estava lá, fiz o 'Like Me', ela não estava lá, fiz o 'Somos Portugal' durante muito tempo e ela não estava lá. Tive uma reunião com o Nuno Santos, diretor-geral da TVI, em que as coisas ficaram um bocadinho no ar. O que ficou foi a possibilidade de fazer mais vezes o 'Somos Portugal', mas isto foi antes de pandemia. Foi nessa época que o meu contrato terminou. Não sei se neste período pós-pandemia o Nuno me teria chamado para uma nova conversa"

"Qual é a pessoa no mundo da televisão que tem o maior ego?", foi a pergunta que se seguiu.

"O Goucha. Tem e acho que é legítimo. Acho que qualquer pessoa que trabalha nesta área tem um ego, pela exposição que tem todos os dias. O Manel tem uma das carreiras mais longas, com muito sucesso e é uma pessoa que pelo estatuto, posição, personalidade, tem um ego grande, que no caso dele considero legítimo", justificou.

Por último, a pergunta inevitável. "Tens uma relação amorosa com Cristina Ferreira?"

"Acho que não. Sabes que o amor é uma coisa relativa na nossa vida. Só fiquei baralhado com a parte dos beijos", brincou.

