Maria Cerqueira Gomes aceitou o desafio de responder às acutilantes perguntas de Conguito, Mafalda de Castro e Maria Correia no 'Cala-te Boca', da Mega Hits.

"Se o Camião do Ben estivesse com excesso de peso e fosse necessário deixar um dos apresentadores do 'Somos Portugal' na beira da estrada, qual seria o apresentador a ficar na berma da estrada em proporção ao seu talento?", começaram por questionar os animadores de rádio.

"Deixaria na estrada o apresentador que tem a maior capacidade de vender qualquer coisa. Ele conseguiria em três tempos arranjar boleia para Lisboa: o Santiago", respondeu Maria.

E se Maria recebesse uma mensagem de Manuel Luís e Goucha e outra de Cristina Ferreira mas só tivesse oportunidade de abrir uma, qual seria a sua escolha? "A da Cristina porque é ela que me tem mandado mensagens e é ela que me diz o que é que eu vou fazer a seguir", afirma sem grandes dúvidas a apresentadora da TVI.

E, por fim, a pergunta que mereceu a mais hilariante resposta: "Se fosses diretora de programas da TVI e tivesses de dispensar um apresentador, quem seria?"

"Dispensava a Mafalda de Castro, ela já faz rádio", brincou a apresentadora, aproveitando o facto de ter sido Mafalda a colocar-lhe a questão.

