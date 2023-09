Kate Middleton tornou-se notícia nos últimos dias por vários motivos. Se por um lado surpreendeu ao estrear um novo penteado, com o cabelo mais louro e ondulado, por outro os pensos que levava na mão direita numa das suas últimas aparições levantou questões na imprensa britânica, tendo a Casa Real explicado que a lesão não era grave. Kate tinha-se magoado a brincar com os filhos no trampolim em casa.

No entanto, houve ainda outro pormenor, que num primeiro momento quase passou despercebido, mas que entretanto saltou à vista.

Durante a visita da princesa de Gales a Sutton na terça-feira, dia 12, foi possível ver que usava um adereço novo, mais concretamente um colar, que é na verdade uma homenagem aos filhos, os príncipes George, Charlotte e Louis.

Confecionado em ouro maciço de nove quilates, pertence à joalharia britânica Daniella Draper e o detalhe mais especial é que tem gravadas as três iniciais de seus filhos: “G, C, L”, como se pode ver na imagem abaixo. O colar 'Trio Diamond Midnight Moon' custa 1700 euros e é cravejado com três diamantes brilhantes, que formam três estrelas.

© Getty Images

Leia Também: Criadora de vestido de noiva de Kate Middleton deixa Alexander McQueen