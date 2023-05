Daniela Melchior 'soma e segue' na sua carreira internacional tendo conseguido integrar alguns projetos de destaque em Hollywood, como é o caso de 'Velocidade Furiosa X' mais recentemente.

Durante uma entrevista que deu à RFM, a artista confessou um dos papéis que gostava de interpretar no cinema.

"Posso dizer que tenho assim um desejo secreto, que agora já não vai ser secreto, de fazer uma Bond Girl", revela.

Na mesma conversa, a Daniela fez ainda uma reflexão sobre algo que teve de mudar na sua postura relativamente ao trabalho.

"Sabes que eu quando me passo, não me passo tipo a gritar ou a tratar mal as pessoas, é a chorar. Foi numa produção e eu estava no trailer e estava a retocar a maquilhagem e foi quando me caiu a ficha de eu sou demasiado fácil de trabalhar, de lidar. Apercebi-me 'fogo, se não me imponho daqui para a frente vou ser pisada de uma maneira'", reflete.

Veja o momento.

