Daniela Melchior é uma das estrelas que integra o elenco do novo filme 'Velocidade Furiosa X', na qual dá vida a Isabel, uma personagem brasileira. Falando deste enorme desafio, que já pode ser visto no cinema, a artista, de 26 anos, revelou-se muito orgulhosa.

"O Vin para mim vai ser um amigo para sempre, um irmão mais velho. Tivemos mesmo muita sorte com as pessoas que se foram aproximando do projeto, parece que são presentes do universo", notou num vídeo que partilhou na sua página de Instagram.

Nessa mesma publicação, escreveu: "Espero deixar-vos orgulhosos da minha Isabel. A cultura brasileira influenciou imenso a construção da minha personagem: desde Ludmilla, Tati Quebra Barraco e Anitta até Luísa Sonza e Pocah. Não fazia sentido viver a Isabel sem me inspirar nessas mulheres guerreiras de sangue quente brasileiro".

Melchior pode ainda ser vista no filme de um outro universo - 'Guardiões da Galáxia Vol. 3'.

