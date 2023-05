Daniela Melchior é uma das estrelas que brilha no novo filme 'Velocidade Furiosa X'. A atriz, de 26 anos, falou sobre este desafio numa entrevista que deu a Rodrigo Gomes, da RFM.

Uma das questões era como tinha gravado as cenas de corrida.

"Cheguei a entrar no carro mas, por exemplo, as cenas da corrida e tudo mais não andei com o carro. Porque de facto é um carro muito valioso e muito especial", fez saber.

"Tínhamos imensos duplos, desde miúdas com a minha idade mas premiadas mesmo de corridas, até homens com idade para serem meu pai a fazer as minhas cenas e a fazer a minha personagem com perucas e tudo", notou.

