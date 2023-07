Manuel Luís Goucha viajou até Coimbra este sábado, 8 de julho, para celebrar juntamente com a família o aniversário da mãe, Maria de Lourdes Sousa. Através de um vídeo que gravou para a sua página de Instagram, o apresentador deu detalhes da celebração, que foi pequena, apenas com o núcleo familiar mais próximo a pedido da mãe que "não gosta de festas".

"No início deste ano eu ia-me metendo com a minha mãe como que a fazer uma contagem decrescente em relação ao dia de ontem. De vez em quando eu dizia-lhe: 'estás quase a fazer 100 anos'. Ao que ela sempre me foi dizendo a mesma coisa: 'ah, já não chego lá'. A minha mãe tem sempre qualquer coisa de dramático no tom de voz quando fala destes assuntos", conta, notando que já ouve esta resposta há décadas.

Goucha falou ainda do presente que a mãe lhe pediu. Em tom de brincadeira, Manuel conta que brincava com Dona Lurdes, como carinhosamente é tratada, notando que lhe iria oferecer um ramo de 100 rosas.

"Eu não quero rosas, não quero flores, quero é dinheiro. É sempre a resposta dela", revelou.

Entretanto, Manuel explicou o motivo desta preferência. "O dinheiro para ela sempre foi sinónimo de independência e de segurança. A minha mãe sempre trabalhou e sempre foi independente e mais ainda quando se separou do meu pai, já lá vão 64 anos. Uma mulher separada do marido há 64 anos era uma mulher que era apontada, ainda por cima num meio pequeno", reflete, acabando por dizer que foi precisamente esta a prenda que lhe deu.

"A minha mãe é senhora do seu nariz, sempre foi. Gosta de controlar tudo, não é uma mulher de grandes afetos, lamechices. A minha mãe é tudo aquilo ela é e tudo aquilo que inventei para a tornar ainda maior", completa, evidenciando as muitas parecenças entre os dois.

