Este sábado, 8 de julho, foi dia de festa para Manuel Luís Goucha. A mãe do apresentador, Maria de Lourdes Sousa, completou um século de vida. Nas redes sociais, o comunicador partilhou imagens da celebração em família, na qual se reuniu com o irmão, Carlos Goucha, e com o sobrinho-neto, Martim.

"E vão 100!", escreveu na partilha.

Vários fãs e amigos fizeram questão de deixar uma mensagem a felicitar a mãe do anfitrião televisivo.

"Parabéns. Um grande beijinho à Dona Lurdes", escreveu Cristina Ferreira.

"Parabéns! Que número abençoado. Que privilégio ter a companhia de uma mãe por tanto tempo. Faz-lhe chegar, por favor, um beijo meu", disse ainda Maria Rueff.

"Que data maravilhosa. Beijos para esta senhora singular e para os seus filhos. Cuidada , amada e feliz", referiu também Júlia Pinheiro.

