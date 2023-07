Maria Vieira não deixa nada por dizer, quer o assunto seja a política nacional ou, até mesmo, o que acontece no mundo do futebol.

Desta vez, a atriz opinou acerca das mais recentes declarações de Cristiano Ronaldo à imprensa, nas quais o craque refutou a possibilidade de voltar a jogar no Sporting e afastou por completo um regresso ao futebol europeu.

"O Cristiano Ronaldo descarta o Sporting (como se alguém lá o quisesse) e afirma que o futebol europeu já perdeu muita qualidade! E imediatamente antes de ter arrotado esta posta de pescada levou 5 a zero do Celta de Vigo que está longe de ser um dos clubes de topo do campeonato espanhol! Pois é, o campeonato «muçulmano» é que é bom pra caramba, bastou para isso que o «Maior Narcisista da Bola» tivesse pra lá ido passar a reforma dourada a jogar no meio de árabes coxos e de 'Gold Diggers' que como ele estão em fim de carreira ou que já não interessam a nenhum clube europeu...", começou por escrever a artista, de 66 anos.

"Ah, e também disse que a Liga Árabe é muito melhor do que a americana, só para fazer de conta que a escolha dele foi mais acertada que a do «Melhor jogador do Mundo» - Lionel Messi! Enfim, tem pessoas ridículas e depois tem o Cristiano Ronaldo...", concluiu Maria Vieira. Veja abaixo.