Estas foram as palavras do comentador do 'Big Brother 2024'.

Um dos momentos intensos da gala do 'Big Brother' deste domingo, 12 de maio, foi quando a avó de Catarina Miranda se exaltou ao ouvir o comentário de Francisco Monteiro sobre a neta. Lembramos agora o momento, neste caso, as palavras de Francisco que 'tiraram do sério' a familiar da concorrente. "Chega à Curva da Vida e ela diz 'não, eu vou vencer e sou uma das melhores de sempre'. Isto não é jogo, é a Catarina, e é isto que tenho vindo a dizer ao longo das semanas. Ela disse na 'Curva da Vida', é factual", argumenta. Posteriormente, 'sem filtros', notou: "É aquilo que estou para dizer há muito tempo, era para ter feito um post no Instagram...". "Para mim a Catarina Miranda é a maior jogadora de sempre de um reality show e uma das piores concorrentes de sempre de um reality show. Uma coisa é ser jogador, outra coisa é ser concorrente. Um concorrente é uma coisa inata, não o consegues ser se não tiveres as características já reunidas. Um jogador qualquer um pode ser", defende. "Não quer dizer que seja boa concorrente, são coisas completamente distintas", diz, por fim. Veja aqui o momento. Leia Também: Avó de Catarina Miranda exalta-se em gala. Cláudio Ramos pediu "respeito"