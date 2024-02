Esta quarta-feira, dia 14 de fevereiro, celebra-se o amor.

Para assinalar o Dia dos Namorados, Michelle Obama fez uma partilha carinhosa, publicando um pequeno vídeo no qual aparecem diversas fotos do casal, umas mais recentes e outras mais antigas, incluindo uma imagem do casamento, que aconteceu em 1992.

"Feliz Dia dos Namorados, Barack. Cada ano contigo é cada vez melhor", escreveu a advogada na legenda do vídeo.

