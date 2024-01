Malia Obama, filha mais velha do ex-presidente dos EUA Barack Obama e Michelle, estreou-se na passadeira vermelha no Sundance Film Festival, em Utah, na passada quarta-feira, dia 17 de janeiro, relata o E! News.

A jovem, de 25 anos, esteve no evento com a estreia da sua curta-metragem, 'The Heart'. Projeto que criou sob o nome de Malia Ann (o seu nome do meio), como destaca ainda a imprensa internacional.

'The Heart' é a história de um filho de luto pela morte da mãe, que lhe deixou um pedido incomum no seu testamento, descreve o The Hollywood Reporter.

Para a ocasião, Malia Obama escolheu um casaco cinzento, camisa azul às ricas brancas e calças pretas. Veja algumas imagens na galeria.

