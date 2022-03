Vanessa Martins fala de amor na mais recente edição da 'Frederica', mas do lado menos bom, do sofrimento, como explicou numa publicação que fez na sua página de Instagram.

"O amor dói? Dói, mas não devia doer. E não me refiro unicamente à dor física, refiro-me à dor emocional, à dor que se sente mas não se vê. Ao sofrimento que pode ser amar alguém ou ter alguém que nos ame", começou por escrever, esta quinta-feira, 24 de março, ao apresentar a nova edição da sua revista.

"Esta ideia para tema da revista surge em 2020 depois da minha separação e da pressão da sociedade que senti. Por ter sentido que havia um distorcer do que é o amor nos olhos das outras pessoas. E porque todos vemos e sentimos o amor de diferentes formas", explicou, referindo-se ao casamento terminado com Marco Costa.

"Numa era evolutiva e de igualdade, como pode uma mulher julgar outra porque se separou? Como pode tirar partido do homem, condenando-me como má pessoa por me ter divorciado, sem nada saber? Também falamos dessa dor que a sociedade nos dá. De deixarmos de procurar a nossa felicidade com medo do que os outros possam dizer ou pensar. Acha que isso não existe? Existe sim. É pré-histórico, mas está enraizado em nós", destacou.

"Cada vez se fala mais na violência no namoro, relações tóxicas, ansiedade nas relações… E esta revista, como todas as outras da Frederica, surge abordando estes temas com artigos de especialistas, que nos ajudam a perceber alguns pontos importantes sobre este tema. É importante o autoconhecimento, é importante a informação. Afinal todos queremos ser felizes", continuou.

"Mas será que a nossa felicidade depende de uma segunda pessoa? De casar e ter filhos? E uma traição, perdoaria? E como fica a libido no meio disto tudo? Bem… vamos relaxar, faça as contas com o nosso artigo de numerologia e veja se faz match com a sua 'cara metade' ou se os astros reservam o melhor para o amor", escreveu ainda.

Uma edição "100% digital porque os combustíveis estão caros e o papel aumentou", como referiu na mesma publicação.

"Mas queremos continuar a fazer a revista. Mesmo vivendo num país que nos enche de impostos e nos faz sentir que trabalhamos para aquecer. Mas até fazer esta revista é um ato de amor. Amor por vocês, que nos seguem diariamente. Obrigada, até já", rematou.

Leia Também: Vanessa Martins declara-se ao namorado em dia especial: "Amo-te"