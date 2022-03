Vanessa Martins termina a semana com motivos para festejar. Esta sexta-feira, 18 de março, o namorado da digital influencer está de parabéns e a data celebrada com uma viagem a Madrid.

A empresária mostrou que o aniversário do companheiro começou a ser celebrado na véspera, com um jantar a dois, e logo nos primeiros minutos do dia Vanessa Martins declarou-se através das redes sociais.

"Parabéns. Amo-te", escreveu na legenda de uma foto dos dois.

Recorde-se que Vanessa Martins e o ex-concorrente do programa 'Like Me' começaram a namorar há cerca de um ano e assumiram publicamente o namoro no último verão.

