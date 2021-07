No programa desta quinta-feira, 15 de julho, de Manuel Luís Goucha, o apresentador esteve à conversa com Jorge, participante do programa 'O Amor Acontece' no qual fez par com Ide. Apesar do relacionamento dos dois ter sido bom ao início, não terminou da melhor forma.

Nesta entrevista, Jorge fez diversas acusações a Ide, referindo que era "descompensada" e uma "predadora sexual".

A resposta de Ide aconteceu hoje de manhã durante o programa 'Dois às 10'.

"Fiquei bastante chocada com o que ouvi. Isso é muito grave, acho que ele não sabe o que é uma predadora sexual. É muito pesado. É muito forte, muito grave até, seria caso para lhe colocar um processo", nota.

Questionada sobre o porquê de ter deixado de falar com Jorge durante cinco dias logo após o formato, Ide explica que como recebeu a visita da filha e do genro no programa, decidiu ir com eles para o Algarve e passar por lá uma semana. Na altura, uma vez que a gala terminou apenas de madrugada, esta não teve tempo para pedir o contacto de Jorge.

Para além disso, Ide explica que sempre pediu a Jorge para se conhecerem lá fora melhor, mas que este ignorou tais palavras e fez um pedido de namoro.

