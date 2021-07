Esta quinta-feira, 15 de julho, Manuel Luís Goucha recebeu no seu programa da tarde, na TVI, Jorge, que se tornou conhecido por ter participado em 'O Amor Acontece', lugar onde conheceu Ide. Apesar do relacionamento entre os dois ter começado com o pé direito, sendo que a maior parte das apostas recaíam sobre eles, a verdade é que não terminou nada bem.

Jorge explica que após o período de experiência no programa, Ide ficou cinco dias sem lhe ligar, algo que "lhe tirou o chão debaixo dos pés".

Depois entrou em contacto com ele afirmando que queria ser apenas amiga e avançar com mais calma, discurso que foi mudando com o passar dos dias.

A 'gota de água' foram as declarações de Ide ainda no programa onde Jorge diz que sentiu a sua virilidade a ser colocada em causa. "Ela magoou-me muito", notou, afirmando que já a perdoou e só quer seguir em frente.

Recordando a experiência, o entrevistado referiu: "A Ide é uma pessoa descompensada. Quando ela me deixou depois da gala, esteve cinco dias sem me ligar, senti-me sem chão. Então liguei a uma psicóloga e a uma jurista, ambas brasileiras, com 64 anos e a viver em Portugal há muitos anos e que são minhas amigas".

"As duas traçaram o mesmo perfil da Ide: uma predadora sexual. A primeira coisa é irem com um homem para a cama, se gostam, continuam, mas se depois não dá conversa, não tem aquela coisa, largam. É uma mulher que tem um ego que precisa de ser alimentado com esse tipo de situação", lamenta.

"Eu não fiz isso, limitei-me a ser afetuoso, que foi aquilo que eu senti", disse, garantindo que não se passou nada entre ele e Ide no "campo sexual".

