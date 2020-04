Esta sexta-feira, dia 17, a morte do ator Filipe Duarte deixou o país e sobretudo o panorama artístico de luto. Minutos após ser avançada a notícia, uma onda de homenagens dominava as redes sociais, na qual se fizeram notar os tributos mais sentidos de várias figuras públicas.

Nuno Santos, atual diretor geral da TVI, fez também uso das redes sociais para se mostrar devastado com a perda, recordando também a notória carreira de Filipe Duarte no mundo do espetáculo.

"NO ADEUS A FILIPE DUARTE. Estamos sem palavras. Morreu o Pipo… O Pipo, como todos tratávamos o Filipe Duarte, começou a fazer parte da nossa família desde o inesquecível projeto 'Equador' onde foi o protagonista, a par de Maria João Bastos e Marco d’Almeida. Depois disso, foi nosso ator, nosso colega, nosso amigo, nosso conselheiro. Sempre, à distância de um telefonema, de uma conversa, aqui esteve com o seu saber, e forma tão peculiar que tinha de olhar o mundo, a profissão e os amigos", começou por escrever.

"Em 'Belmonte', o seu último trabalho com a TVI, Filipe Duarte tomou como verdadeira a responsabilidade de ser o tutor dos 5 irmãos. Adotou-os na tela e no coração. Porque ele era assim. Adotou-os a eles e deixou uma marca em todos nós com a sua entrega, a sua voz, o seu olhar único", continuou.

E rematou, enaltecendo as admiráveis características enquanto artista e pessoa. "Um ator excecional, que recusou sempre um pingo de maquilhagem na tela, como na vida. Porque ele nunca fingiu nada. Porque as personagens que desempenhou, desempenhou-as vivendo pessoas que verdadeiramente encarnou. O Pipo parte enriquecido por todas estas personagens que encarnou, mas também com todas as pessoas onde deixou a sua marca. A TVI endereça sentidas condolências à sua família e amigos. Obrigado Pipo, por teres passado por aqui".

