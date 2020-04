Filipe Duarte perdeu a vida esta sexta-feira, dia 17, aos 46 anos, vítima de um ataque cardíaco. A notícia deixou o país em choque e pelas redes sociais não tardaram em fazer-se notar palavras de carinho e admiração em homenagem ao ator.

"Exigente como pessoa e profissional. Daí a sua excelência. É das pessoas que conheço que mais admiro. Falo no presente se bem que saiba que a partir de hoje não mais poderei conversar com ele. É que há pessoas que não morrem enquanto houver memória", foram as palavras de Manuel Luís Goucha.

Seguiu-se também Iva Domingues: "Filipe, tu não ! Não acredito. Não acredito. Não acredito. Um abraço à família do Filipe".

Também César Mourão não escondeu o choque com a notícia: "Inacreditável. Um dos melhores actores portugueses. Minhas condolências à família. Obrigado Filipe".

"O melhor dos melhores. Um querido amigo. Até um dia, Pipo. Um beijinho à família", escreveu a vocalista dos The Gift, Sónia Tavares.

"Não consigo acreditar!!!! Filipe Duarte nosso querido Pipo. Nem sei o que dizer, sinto-me triste, profundamente triste, em choque! A pessoa grande que és o Actor maravilhoso que sempre foste!Obrigada meu querido Pipo", foram as palavras da atriz Sílvia Rizzo.

Rita Ferro Rodrigues também se mostrou profundamente abalada com a notícia: "Não sei que dizer. 46 anos, actor incrível. 2020, és um sádico horrível. Não conhecia o Filipe pessoalmente , seguia a carreira dele com muita admiração há muitos anos. Lamento tanto. Um abraço apertado à família e amigos. Isto é tão horrível e injusto".

A apresentadora da TVI Fátima Lopes afirmou estar "sem palavras".

"Porra não pode", lamentou Inês Herédia.

Também Ricardo Carriço usou as redes sociais para homenagear o colega: "Até sempre Filipe Duarte. Abraço e força para toda a família, não sei o que dizer mais... Obrigado por tudo o que nos deste", escreveu.

Sara Prata ficou em choque com a notícia. "NÃO ACREDITO. Estou em choque e só penso nas tuas meninas. Força Núria! Não podemos despedir de um amigo, homenagear um dos melhores actores portugueses e acima de tudo não vamos conseguir estar novamente contigo... o que é isto. Obrigada amigo, sempre de olhos brilhantes e a dar um pouco mais do que lhe era pedido, a ser o Pipo. Obrigada FILIPE DUARTE", pode ler-se na sua emotiva publicação.

Luísa Ortigoso ficou sem palavras com a notícia. "Filipe Duarte. Pipo. 05/06/1973 - 17/05/2020. Ainda sem querer acreditar".

Paula Lobo Antunes mostrou a sua dor partilhando uma foto do amigo:

A atriz Dalila Carmo mostrou-se devastada com a trágica notícia e recordou o último momento com o ator. "Quando achamos impossível elevar a tristeza a um degrau mais alto, cai mais uma bomba. O nosso Pipo foi embora. O Pipo!!!! O meu colega mais delicado, mais cuidadoso, talentoso e com quem discuti há poucas semanas sobre o projecto que iríamos ensaiar em novembro. Esse projecto sobre o tempo dos atores. O nosso tempo. Essa mise en abyme sem limites. É tão gritantemente estúpido isto tudo. E o Pipo, pessoa e ator, fará parte de mim e de todos os que nutriam por ele a mesma amizade e respeito. E por todos os que admiravam o seu trabalho. Dor sem limites.Pipini! Obrigada pela tua contracena!Dentro e fora da ficção. Dentro e fora da vida".

