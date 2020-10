Nuno Rogeiro está em isolamento social depois de ter testado positivo para a Covid-19, informação que o próprio comentador da SIC Notícias fez questão de partilhar, este domingo.

Antes de começar a falar da segunda vaga do novo coronavírus, no 'Leste-Oeste', o comentador disse: "Estou em confinamento porque anteontem fui testado positivo com Covid-19”.

"Pode ser algo que nos faz refletir sobre a vida e sobre a morte, pode ser algo que nos faz ter esperança, porque não estou propriamente mal, mas temos que perceber que isto não é uma brincadeira. E quando vejo relatos de pessoas que fazem o contrário daquilo que deveriam fazer e que não se preocupam com a infeção, temos que dizer que essas pessoas não sabem viver numa sociedade”, acrescentou de seguida.

Nuno Rogeiro, deixou, acima de tudo, uma "mensagem de esperança", mas não ficou por aqui. No Facebook, disse ainda: "Na impossibilidade de responder a todos individualmente, um abraço sentido aos que ligaram a desejar as melhoras da família infectada. A luz há-de vencer sobre as trevas. Entretanto, é preciso cerrar os dentes e continuar. Só é pena que o esforço da maioria seja inutilizado pela teimosia de uns quantos irresponsáveis”.

